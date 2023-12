Gera.

Gera (ots) - Zwei Fahrzeugführer (w/62, m/76) befuhren am gestrigen Dienstag (12.12.2023, 17:40 Uhr) mit ihren PKW's die Hofer Straße in Richtung Weißig. Nach dem Ortsausgang Dürrenebersdorf fuhr ein 18-jähriger mit seinem PKW aus einem Feldweg auf die Straße und übersah hierbei die beiden Fahrzeuge. Es kam zur Kollision zwischen den drei Fahrzeugen. Im Zuge des Zusammenstoßes wurde eine Person schwer und eine Person leicht verletzt. Der dritte Unfallbeteiligte blieb unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Straße vorübergehend gesperrt.

Gegen 18:45 Uhr übersah ein 74-jähriger Skodafahrer das entstandene Stauende und kollidierte mit einem im Wendevorgang befindlichen Verkehrsteilnehmer (m/70). Hierbei verletzte sich der Skodafahrer leicht. Der 70-jährige blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Verkehrsunfällen aufgenommen. (PZ)