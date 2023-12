Heute Vormittag kam es auf der L 1047 im Bereich Möhrenbach zu einem Verkehrsunfall.

Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 75 Jahre alter Peugeot-Fahrer fuhr in Richtung Hohe Tanne und geriet in einer Kurve ins Schleudern. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Renault einer 54-Jährigen. Der hinter ihm befindliche 20-Jährige Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die bereits verunfallten Fahrzeuge. Alle drei Fahrzeugführer wurden bei den Kollisionen verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 54-Jährige mit rund 1,6 Promille alkoholisiert war, der 75-Jährige war zwar fahrtüchtig, hatte aber Sommerreifen aufgezogen. (ah)