Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Der Zeuge informierte die Polizei über das in Schlangenlinien fahrende Fahrzeug und gab regelmäßig seinen Standort an. Hierdurch konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug in wenigen Minuten in Gotha Ost anhalten und kontrollieren. Bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 1,52 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, ihm droht der Entzug der Fahrerlaubnis. (rd)