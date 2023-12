Gestern wurde in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr Bargeld aus einer Praxis in der Papiermühlstraße in Stützerbach gestohlen.

Ilmenau (ots) - Das Geld war in einer Schublade aufbewahrt. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0323284/2023 entgegen. (ah)