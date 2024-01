Gegen 23.00 Uhr am 31.12.2023 kontrollierten Polizeibeamte einen 44-jährigen Audi-Fahrer in der Brunnenstraße.

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Dieser wies drogentypische Ausfallerscheinungen auf, so dass er zu Beweiszwecken einer Blutentnahme zugeführt werden sollte. Dieser verweigerte sich der Mann, so dass die Blutentnahme in einem Krankenhaus unter Zwang durchgeführt wurde. Der 44-Jährige führte den Pkw zudem ohne gültige Fahrerlaubnis und konnte auch keinen nötigen Versicherungsnachweis für das Fahrzeug vorlegen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Am Neujahrstag unterzogen Beamte der Gothaer Polizei in der Langensalzaer Straße den 29-jährigen Fahrer eines Pkw BMW gegen 01.30 Uhr einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit 2,78 Promille Atemalkohol erheblich betrunken war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt sowie eine Blutentnahme veranlasst.

Gegen 03.30 Uhr wurde ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer einem Drogenvortest in der Seebergstraße unterzogen. Dieser war positiv auf Cannabis und Amphetamin, so dass auch dieser Fahrer sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren nach Auswertung der durchgeführten Blutentnahme. (av)