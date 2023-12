Ein 25-Jähriger VW-Fahrer befuhr am späten Freitagabend die Borngasse in Waltershausen und beabsichtigte, in die Straße "Markt" abzubiegen.

Waltershausen (ots) - Hierbei beschleunigte dieser zu stark und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Busch. Anschließend verließ der Fahrer unerlaubt die Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnten Hinweise zum Fahrer gegeben werden, ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 1,7 Promille. Der 25-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. (dg)