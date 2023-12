Gestern Vormittag kam es zu einem Brandausbruch auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Triniusstraße.

Arnstadt (ots) - Hier geriet dort gelagerter Sperrmüll in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen verletzten sich nicht. Es entstand Sachschaden, unter anderem an der Gebäudefassade, in geschätzter Höhe von 6.000 Euro. (jd)