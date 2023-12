In den frühen Sonntagmorgenstunden setzen Unbekannte einen Müllsammelbehälter in der Ludwig-Jahn-Straße in Brand.

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots) - Das Feuer griff auf einen weiteren Müllbehälter über und beschädigte durch die Hitzeentwicklung einen in der Nähe geparkten Pkw, bevor es durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt, der Gesamtsachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 03677-601124, Hinweisnummer 0315328/2023 entgegen. (jk)