Ein entzündeter Feuerwerkskörper geriet am Neujahrstag, gegen 01.00 Uhr in eine Baumkrone in der Plaueschen Straße.

Arnstadt (ots) - Der Baum brannte daraufhin bis zum Stamm ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen verletzten sich nicht. Die Straße war zeitweise gesperrt. (jd)