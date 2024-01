Unbekannte sprengten vermutlich mittels Silvesterböller am vergangenen Sonntag gegen 17.45 Uhr in der Carl-von-Ossietzky-Straße an einem Wohnhaus den Briefkasten.

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugenhinweise zu dem oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0339579/2023 entgegen. (av)