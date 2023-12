Unbekannte verursachten einen Schaden in Höhe von knapp 500 Euro an dem Briefkasten eines Wohnhauses in der Katharinenstraße.

Eisenach (ots) - Die Tat ereignete sich gestern, gegen 23.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0331654/2023) entgegen. (jd)