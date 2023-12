Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom Freitagabend 18:00 Uhr bis Samstagmorgen 08:50 Uhr gewaltsam Zutritt zur Postfiliale am Markt in Großbreitenbach.

Großbreitenbach (ots) - Der oder die Täter hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf und entwendeten in der Folge 75,- Euro Bargeld und Rubbellose im Gesamtwert von 1600,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0321582/2023. (dl)