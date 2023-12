Gestern gegen 12.30 Uhr verschwand ein 86-jähriger Senior spurlos aus der Altersresidenz am Anger.

Ballstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Da der Rentner über eine ausgeprägte Demenzerkrankung verfügt und sich auch erst seit knapp zwei Wochen in seinem neuen Zuhause befand, suchten bereits mehrere Angestellte der Seniorenresidenz nach ihm - erfolglos. Der Einsatz zweier Funkstreifenwagen, sowie die Absuche mittels eines Fährtenspürhundes war im vollem Gange, als der bereits ebenfalls eingesetzte Polizeihubschrauber gegen 15.50 Uhr vermeldete, dass man eine männliche Person inmitten eines Feldes südöstlich der Ortslage aufgefunden hat. Der Hubschrauber setzte zur Landung an und nahm den Gesuchten an Bord, um diesen anschließend den Bodenkräften zu übergeben. Von dort aus wurde der Senior vorsorglich an die alarmierten Kollegen des Rettungsdienstes übergeben und die frohe Weihnachtsbotschaft über das Auffinden des Rentners an das Wohnheim übermittelt. (rak)