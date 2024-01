Am 01.01.2024, gg.

Eisenach (ots) - 02:30 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle über einen Brand in der Sophienstraße informiert. Dort wurde eine abgebrannte Feuerwerksbatterie neben eine Mülltonne gestellt. Dadurch geriet die Mülltonne in Brand und das Feuer griff auf die Hausfassade über. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, konnte das Haus wieder betreten und bewohnt werden. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasverletzung und musste medizinisch versorgt werden.