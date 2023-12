Gestern Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der L1044n.

Arnstadt (ots) - Ein 50-jähriger Fahrer eines Ford fuhr aus Richtung BAB 71 nach Arnstadt, eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Mini Cooper in entgegengesetzte Richtung. Hierbei überholte der 50-Jährige einen vor ihm befindlichen LKW, verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in der weiteren Folge frontal mit dem Mini Cooper zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw von der Fahrbahn geschleudert und die Fahrzeugführer verletzt. Diese wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Es kam temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)