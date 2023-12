Am Freitag gegen 16.00 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle des Landkreises Gotha ein Notruf über eine bewusstlose Person in einem Einfamilienhaus in der Rettbacher Straße.

Drei Gleichen OT Cobstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Als der Rettungsdienst vor Ort tätig wurde, schlugen deren CO-Warnmelder Alarm. Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr konnten schließlich unter Zuhilfenahme des Atemschutzes einen 37-jährigen Ortsansässigen lebend aus dem Wohnhaus retten. Drei weitere im Wohnhaus befindliche Personen - darunter zwei Kinder - konnten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude eigenständig verlassen. Die drei zuvor Genannten wurden anschließend zur Beobachtung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Auch der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus verlegt, wobei dessen Gesundheitszustand zunächst als kritisch eingestuft wurde, dieser aber mittlerweile außer Lebensgefahr schwebt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer unsachgemäßen Handhabung des 37-Jährigen mit einer Propangasflasche in Verbindung mit einem Heizgerät ausgegangen. Das Wohnhaus wurde seitens der Feuerwehr ausreichend gelüftet und stand am frühen Abend wieder als Wohnraum zur Verfügung. (rak)