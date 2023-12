Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr befuhr eine PKW Fahrerin die Waltershäuser Straße in Gotha stadtauswärts.

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - An der Einmündung zur Humboldtstraße verwechselte die 47-Jährige offenbar die Fahrbahnen und folgte dem Gleisbett der Thüringer Waldbahn. Nach ca. 50 Metern blieb sie mit dem Fahrzeug im Gleisbett stecken. Ein hinzugerufener Abschleppdienst konnte die Dame aus ihrer misslichen Lage befreien. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an der Gleisanlage. Die Strecke der Thüringer Waldbahn musste für ca. eine Stunde gesperrt werden. Die dadurch entstandenen Ausfallzeiten der Waldbahn schlagen mit einem vierstelligen Betrag zu Buche. (rd)