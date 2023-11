Unbekannte gelangten heute in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.30 Uhr in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Cosmarstraße.

Gotha (ots) - Von einem Pedelec wurden die Räder, Lenkergriffe, der Sattel sowie der Akku demontiert und entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 23491404 entgegen. (ah)