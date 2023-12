In den frühen Morgenstunden des 17.

Eisenach (ots) - Dezember wurde ein Körperverletzungsdelikt im Bereich der Hospitalstraße bekannt. Eine Personengruppe befand sich fußläufig in diesem Bereich, als ihnen zwei männliche Personen entgegenkamen. Als die Gruppe sich distanzierte, liefen die zwei Männer ihnen offenbar nach und griffen die Personengruppe körperlich an. In der weiteren Folge wurden zwei Personen aus der Gruppe augenscheinlich mit einem Fahrradschloss verletzt, die zwei Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Zwei Geschädigte mussten medizinisch versorgt werden und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten der Polizei Eisenach einen 23-Jährigen (eritreisch) als möglichen Tatverdächtigen bekannt machen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Wie die Ermittlungen ergaben, war der 23-jährige mögliche Tatverdächtige bereits zuvor an einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei 44-Jährigen beteiligt, welche im weiteren Verlauf von mehreren "Schaulustigen" beobachtet wurde. (jd)