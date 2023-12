Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Engelsbacher Straße.

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 73-jähriger Fahrer eines VW befuhr die B88 von Friedrichroda in Richtung Engelsbach. In einer dort befindlichen Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte anschließend frontal mit einer entgegenkommenden 60-jährigen Fahrerin eines Opel. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)