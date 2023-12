Am Freitagvormittag wurden der Eisenacher Polizei mehrere Diebstähle von Zigarettenautomaten im Bereich der Gemeinde Werra-Suhl-Tal gemeldet.

Werra-Suhl-Tal und Gerstungen (ots) - Wer in den Orten Gospenroda oder Horschlitt im Zeitraum von Donnerstag zum Freitag, oder möglicherweise im Vorfeld hierzu Beobachtungen getätigt hat oder Hinweise geben kann, möge sich bei der Polizei Eisenach (03691-2610) unter der Bezugsnummer 0314409/2023 melden.

Am Freitagabend wurden dann weitere Automatendiebstähle in der Gemeinde Gerstungen bekannt. Sollte jemand im besagten Zeitraum von Donnerstag auf Freitag in den Orten Wolfsburg-Unkeroda oder Eckardtshausen etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Taten beitragen, möge sich ebenfalls bei der Eisenacher Polizei unter der Bezugsnummer 0314744/2023 melden. (cw)