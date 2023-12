Ein 73-Jähriger Opelfahrer stellte seinen Pkw am Freitagabend in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Waltershausen ab.

Waltershausen (ots) - Am Samstagmorgen wurden frische Unfallspuren an diesem Wagen festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 03621/780 unter Angabe der Bezugsnummer 0321392/2023 zu melden. (dg)