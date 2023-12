Eine 73-Jährige wurde gestern Opfer eines Trickbetrugs.

Wartburgkreis (ots) - Als sie mit ihrem Laptop arbeitete, erschien eine Maske mit der Aufforderung, eine bestimmte Telefonnummer anzurufen, weil es "Probleme mit ihrem Laptop geben würde". Die Frau wählte die Nummer an und ließ sich von einem Unbekannten in ein Gespräch verstricken. Sie wurde intensiv über ihre Computer- und Bankdaten ausgehorcht. Auf die Bitte, eine Zahlenkombination am Rechner einzugeben, folgte offenbar ein Fernzugriff durch die Unbekannten. In kürzester Zeit wurden von ihrem Bank- und Paypalkonto Abbuchungen im Wert von rund 2.000 Euro generiert. Die 73-Jährige bemerkte den Betrug und informierte die Polizei. (ah)