Unbekannte entwendeten am Samstag gegen 11:55 Uhr in der August-Creutzburg-Straße 13 ein in Zustellung befindliches Paket.

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Der 28-jährige Zusteller hatte dieses kurzzeitig unbeaufsichtigt im Treppenhaus abgestellt, um Sendungen an die Hausbewohner zuzustellen. Diesen Moment nutzten die Täter, um sich des Paketes zu bemächtigen. Über den Inhalt des Paketes und dessen Wert ist nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0315002/2023 (Tel. 03621/781124) erbeten. (ml)