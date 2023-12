Ein oder mehrere unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen dem 20. Dezember, 15.00 Uhr und gestern, 11.15 Uhr zu einem in der Gartenstraße in Neudietendorf geparkten Opel und beschädigten alle vier Reifen sowie den Lack des Fahrzeuges.

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0333273/2023) entgegen. (jd)