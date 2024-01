Die Schaufensterscheibe eines Tattoostudios in der Wümbacher Straße in Gräfinau-Angstedt beschädigten Unbekannte am Neujahrstag zwischen 0.00 Uhr und 12.00 Uhr mittels Pyrotechnik.

Ilmenau (ots) - Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0000466/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)