Vergangene Nacht kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 03.00 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Werkzeugschuppen in einem Gartengrundstück in der Nordstraße.

Arnstadt (ots) - Der Schuppen brannte bis auf die Mauern nieder, es wird ein geringer Sachschaden von etwa 5.000 Euro angenommen. Zu einer Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude kam es nicht. (ah)