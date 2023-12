Am Samstagmittag geriet ein 19-jähriger lettischer Pkw-Fahrer in eine Verkehrskontrolle.

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - Da der Audi-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, versuchte sich dieser mit einem Personalausweis eines Bekannten auszuweisen. Der Täuschungsversuch wurde durch die Beamten jedoch schnell durchschaut. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten immer mehr eklatante Mängel am Fahrzeug festgestellt werden, so u.a. das Fehlen eines gültigen Versicherungsschutzes oder die nicht zum Kennzeichen gehörenden amtlichen Siegelplaketten. Zudem stand der Fahrzeugführer noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Fahrzeug wurde vor Ort still gelegt. Den Audi-Fahrer erwarten nun neben einer Blutentnahme gleich mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz, sowie ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel. (cl)