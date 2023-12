Gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Gospiteroda.

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 73-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Brückengasse in Richtung L1026. In einer Rechtskurve kam die Frau von der Fahrbahn ab, überfuhr einen kleinen Baum und überschlug sich. Dadurch wurde die 73-Jährige schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)