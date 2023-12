Ein oder mehrere unbekannte Personen versuchten gewaltsam in eine Apotheke in der Helenenstraße einzudringen, was allerdings misslang.

Gotha (ots) - Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 19.50 Uhr und heute, 07.30 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhakt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0329081/2023) entgegen. (jd)