Einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Personen an der Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Friedrich-Hoffmann-Straße.

Ilmenau (ots) - Offenbar hatten der oder die Täter versucht gewaltsam in die Filiale einzudringen, was allerdings misslang. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 13.00 Uhr und gestern, 13.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0336856/2023) entgegen. (jd)