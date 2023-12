Gestern Nachmittag befuhr eine 50-jährige Fahrerin eines Opel die K14 in Richtung Bittstädt.

Bittstädt (Ilm-Kreis) (ots) - In einer dort befindlichen Rechtskurve kam die Frau, offenbar aufgrund der winterglatten Fahrbahn, von der Fahrbahn ab, schleuderte in den Straßengraben und kam mit ihrem Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin sowie ihre zwei Insassen (w/6, m/12) wurden leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro, dieser wurde abgeschleppt. (jd)