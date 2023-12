Heute gegen 11.00 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße.

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Bereits bei bekanntwerden des Sachverhaltes hieß es, dass sich die 82-jährige Mieterin der Wohnung noch darin befinden soll. Durch die anrückenden Kameraden der Feuerwehr Waltershausen wurde wenige Minuten später tatsächlich die Rentnerin aus ihrer Wohnung gerettet und der Brand noch vor einer weiteren Ausbreitung vollständig gelöscht. Die 82-Jährige, welche sich zum Zeitpunkt des Brandes allein in ihrer Wohnung aufhielt, wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Weitere Mieter des Wohnhauses wurden nicht verletzt. In der Wohnung selbst wird der Sachschaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zu der Brandursache laufen die Ermittlungen. (rak)