Sonntagnacht gegen 03:50 Uhr brachten drei bisher unbekannte Täter, durch Einbringen eines unbekannten Sprengkörpers, einen Zigarettenautomaten Am Dornheimer Berg in Arnstadt zur Detonation.

Arnstadt (ots) - In der weiteren Folge konnte der Automat durch die unbekannten Täter geöffnet werden und Bargeld sowie Zigarettenschachtel in bisher unbekannter Höhe entwendet werden. Die Täter entfernten sich im Anschluss fußläufig in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0321823/2023. (dl)