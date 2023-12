Am Samstagabend, 23.12.2023, gegen kurz vor 18.00 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkws an der Kreuzung Mühlhäuser Straße / Amrastraße zu Eisenach.

Eisenach (ots) - Ein 44-jähriger Eisenach befuhr mit einem Mercedes die Mühlhäuser Straße aus Richtung des Krankenhauses in Richtung Innenstadt. Er beabsichtigte an der Kreuzung Amrastraße in eben diese nach links abzubiegen.

Ein 72-jähriger Mann befuhr in einem Skoda mit seiner 61-jährigen Partnerin die Mühlhäuser Straße aus Richtung Rennbahn. Sie wollte geradeaus über besagte Kreuzung.

Der 44-Jährige übersah beim Abbiegen den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda und es kam zur Kollision. Hierbei öffneten sich beim Skoda die Airbags. Dadurch wurde die Beifahrerin zum Glück nur leicht verletzt.

Es entstand an beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entsprechender Sachschaden.(vt)