Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes erwischte am Montagnachmittag ein Mädchen und einen Jungen, beide 14 Jahre alt, bei einem Ladendiebstahl.

Jena (ots) - Diese entnahmen in einem Drogeriemarkt in der Wiesenstraße sechs Dosen Sekt und wollten den Laden verlassen, ohne zu Bezahlen. Auf der Videoüberwachung bekam der Mitarbeiter jedoch die Tat mit und hielt die beiden Langfinger an. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde aufgenommen.