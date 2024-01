Ein 41-Jähriger wurde in der Neujahrsnacht kurz nach 02:00 Uhr in der Straße der Republik in St.Gangloff einer Verkehrskontrolle unterzogen.

St.Gangloff (ots) - Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,98 Promille. Weiter zeigte ein Drogentest mit ihm positiv auf den Konsum von Kokain und Opiaten an. Nach der durchgeführten Blutentnahme wurde sein Führerschein sichergestellt.