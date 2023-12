Die Polizei Jena hat in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkoholverstöße im Stadtgebiet von Jena durchgeführt.

Jena (ots) - Hierbei konnten insgesamt 3 alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt werden. In der Erfurter Straße wurde kurz nach 1 Uhr eine 34-jährige Fahrerin eines E-Scooter festgestellt und kontrolliert. Hierbei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bescheinigte schließlich einen Atemalkoholwert von 0,76 Promille.

Kurze Zeit später fiel den Beamten ein weiterer E-Scooter in der Kahlaischen Straße auf. Der 26-jährige Fahrer bot einen Atemalkoholwert von 0,86 Promille an und lag somit ebenfalls im Ordnungswidrigkeitenbereich.



Kurz nach Mitternacht führten die Beamten eine Kontrolle eines Pkw Mercedes in der Kahlaischen Straße durch. Auch dieser Fahrer war mit einem Wert von 0,52 Promille alkoholisiert und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Betroffenen erwartet nun eine empfindliche Geldbuße und ein Fahrverbot.