Hermsdorf: Ein Transporter und ein Fiat befuhren am Montagmorgen die Landstraße zwischen Hermsdorf-Süd und St.

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Gangloff in entgegengesetzte Richtung. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge am jeweils linken Außenspiegel. Neben diesem wurde bei dem Transporter auch das Fenster der Fahrertür in der Weise beschädigt, dass das Fahrzeug für den Straßenverkehr folglich nicht mehr geeignet war. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.