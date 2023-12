Wie der Polizei am vergangenen Samstag mitgeteilt wurde, begab sich ein unbekannter Täter unberechtigt im Zeitraum von vergangenem Freitagnachmittag- bis Abend in das Gebäude des Fußballvereins in der Alfred-Diener-Straße.

Jena (ots) - Im Innenraum des Vereinsgebäudes wurden im Zuge dessen drei Büroräume gewaltsam aufgehebelt. Aus diesen entwendete der Täter insgesamt drei Geldkassetten mit insgesamt circa 2000EUR Bargeld sowie einen Karton mit Wechselgeld in Höhe von etwa 200EUR. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von 300EUR. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena 0361-810 oder per Mail unter id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0321516/2023 entgegen.