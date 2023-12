Am späten Freitagnachmittag befand sich ein Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Erfurter Straße.

Weimar (ots) - Mittels einer präparierten Weste

steckte dieser verschiedene Lebensmittel ein. Aufgrund seines Alkoholwertes von über 2 Promille konnte er jedoch seine Tat nicht beenden, weil dieser noch vor Ort im Einkaufsmarkt einschlief. Nachdem die Beamten den Ladendieb aufweckten, konnte ihm mitgeteilt werden, dass ihm eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erwartet.