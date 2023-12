Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 30.11.2023 zum 01.12.2023 in Hermsdorf (SHK) in der Hermann-Danz-Straße eine Briefkastenanlage durch einen Böller beschädigt.

Jena (ots) - Der oder die Täter warfen einen Böller in einen der Briefkästen, durch die Explosion des Böllers wurde die Anlage beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 300,- Euro.

Wer Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, richtet diese bitte an die Poiizei Saale-Holzland unter 036428-640 entgegen.