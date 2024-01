In der Silvesternacht in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Beschuldigter einen Briefkasten in der Dorfstraße in Tautenhain zerstört.

Tautenhain (ots) - Ein eingeworfener Böller mit erheblicher Detonationswirkung sprengte den Briefkasten und beschädigte sogar den Zaun an welchem er angebracht war erheblich. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zur Aufklärung nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 640 entgegen.