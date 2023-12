Hermsdorf: Am Donnerstagmittag versteckte eine 35-jährige Täterin drei Parfums im Gesamtwert von 200EUR unter ihrer Kleidung und passierte den Kassenbereich in einem Einkaufsmarkt in der Rodaer Straße, ohne zu Bezahlen.

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als der Ladendetektiv die Frau erwischte, zeigte sie sich den Angaben zufolge zunächst einsichtig und kooperativ. Als zwei männliche Personen hinzukamen, entfernte sich die Täterin plötzlich mit den beiden Männern aus dem Einkaufsmarkt. Die Polizei wurde umgehend informiert und konnte die Täterin mit den zwei Männern im Nachgang antreffen. Das Beutegut wurde durch die Beamten sichergestellt und dem Einkaufsmarkt zurückgegeben.