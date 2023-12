In der gestrigen Nacht kam es im Bereich Wenigenjena bzw. in der Ortschaft Zöllnitz (Saale-Holzland-Kreis) zu insgesamt zwei Autodiebstählen hochwertiger PKW der Marke Audi (S5 bzw.

Jena / SHK / Gera (ots) - A6 Avant). Beide Diebstähle konnten mit unterschiedlichem Ausgang aufgeklärt und die jeweiligen Täter festgenommen werden. Aber nun der Reihe nach: Gegen 04:00 Uhr bemerkte der Eigentümer des Audi S5 den Diebstahl seines Fahrzeuges, da er durch die hohe Motorisierung seines wegfahrenden Autos aus dem Schlaf gerissen wurde. Folgend informierte er umgehend die Jenaer Polizei die das flüchtige Auto im Bereich Schöngleina zunächst aufnehmen konnte, aber dieses dann in Folge der hohen Fluchtgeschwindigkeit ziehen lassen musste. Auch der zwischenzeitliche Einsatz des Polizeihubschraubers verlief erstmal ohne Erfolg. Jedoch hatten die Geraer Kollegen den nötigen Spürsinn, als diese das weiterhin flüchtige Auto im Bereich der Anschlussstelle Rüdersdorf wieder aufnehmen konnten. Im Verlauf der abgesetzten Verfolgung des Fluchtfahrzeuges kam es in Folge der viel zu hohen Geschwindigkeit des Audis im Geraer Innenstadtgebiet zur Kollision mit einer Hauswand im Kurvenbereich der Untermhäuser Straße. Der Fahrer wurde hierbei verletzt und konnte seine Flucht nicht weiter fortsetzen, wobei die eingesetzten Kollegen nach der formellen Festnahme des 30-jährigen Polen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte unterstützten. Der Täter ist fortfolgend bis zur Entscheidung der Justiz festgenommen, das Fahrzeug wurde kriminaltechnisch untersucht und sichergestellt.



Nahezu zeitgleich informierten Bautzner Kollegen der dortigen Autobahnpolizei die Thüringer Polizei über die Feststellung eines Audi A6 auf dem Rastplatz Eichelberg. In diesem befand sich zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle ein 51-jähriger Pole, welcher jedoch trotz laufenden Motors nicht im Besitz eines Fahrzeugschlüssels war. Folgend zählten die Kollegen eins und eins zusammen, wobei sich final nach Rücksprache mit dem rechtmäßigen Halters dieses Audis durch die Thüringer Polizei erwartungsgemäß rausstellte, dass auch dieses Fahrzeug entwendet wurde. Mit diesem Täter und dem Fahrzeug wurde analog zum obigen Sachverhalt verfahren.



Zum aktuellen Zeitpunkt wurden polizeilich keine weiteren Pkw-Diebstähle im Zuständigkeitsbereich der LPI Jena bekannt, sodass davon auszugehen ist, dass zumindest in der zurückliegenden Nacht eine 100%-Aufklärungsquote in diesem Phänomenbereich zu verzeichnen ist. Hierfür geht der ausgesprochene Dank an die Geraer und Bautzner Kollegen.