Am Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr brachen zwei Täter in den Nahkauf in Weimar-Legefeld ein.

Weimar (ots) - Die Unbekannten brachen die Tür des

Markthintereinganges mittels diversen Werkzeugen auf und gelangten so in das Objekt. Um in die Verkaufshalle vorzudringen, mussten sie eine weitere Tür öffnen, welche jedoch alarmgesichert ist. Nach Auslösung des Alarmes verließen beide Täter das Objekt.

Durch die Täter wurden nur die Vorhängeschlösser der Außentür entwendet.

Es entstand ein Sachschaden von 200,00 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder der Tat selber machen

können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden