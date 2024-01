In der Silvesternacht waren unbekannte Täter in der Ortslage Ettersburg unterwegs und richteten erheblichen Sachschaden an.

Weimar (ots) - Von insgesamt sechs

Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel abgetreten,

Schmutzanhaftungen der Schuhtritte waren noch erkennbar. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den möglichen Tätern machen können,

werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820

oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.