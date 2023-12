Am 19.08.2023 zwischen 22:40 Uhr und 23:05 Uhr verfolgte die unbekannte, männliche Person die Geschädigte von der Bahnhofstraße / Brückenborn in Apolda zu Fuß bis zur Marktpassage in der Straße des Friedens.

Apolda (ots) - Auf Höhe der Marktpassage sprach er die Geschädigte an und hielt sie an Schulter und Handgelenken fest, damit sie nicht weitergehen kann. Während der anschließenden verbalen Auseinandersetzung berührte der Mann die Geschädigte mehrfach am

bekleideten Oberkörper. Zufällig hinzukommende Personen konnten den Mann dann von einer weiteren Tatbegehung abhalten. Der Mann ging anschließend in Richtung Markt davon.



Der Mann wird wie folgt beschrieben: 175cm groß, normale Statur, dunkle Augen,dunkle kurze Haare, augenscheinlich südländischer Phänotyp.



Hinweise zu der abgebildeten Person bitte an die Polizei Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 oder per E-Mail an pi.apolda@polizei.thueringen.de bzw. an den zuständigen Sachbearbeiter PHM Olah unter der Rufnummer

03644/541-119.



