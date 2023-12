Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zum Dienstag, wie ein Mann und eine Frau aus einem Innenhof in der Alten Wiesenstraße ein Fahrrad entwendeten.

Jena (ots) - Zuvor liefen die zwei Personen bereits in mehrere Innenhöfe und schlugen schließlich am genannten Ereignisort zu. Dabei fuhr die Frau das Rad, der Mann kam fußläufig hinterher und sie flüchteten in Richtung Saalbahnhofstraße. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike. Wer der Eigentümer des Fahrrads ist, wird derzeit noch geprüft. Den Angaben des Zeugen zufolge trug der männliche Täter zur Tatzeit eine graue Mütze und eine hellblau-schwarze Jacke. Zudem hatte er eine große Sporttasche auf dem Rücken. Die unbekannte Täterin trug schwarze Kleidung, schwarzes Haar und war ca. 180cm groß. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena unter 0361-810 oder per Mail unter id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0316809/2023 entgegen.