Am Dienstagnachmittag befuhr ein 55jähriger mit seinem Tesla den Burgplatz und beabsichtigte in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand zu fahren.

Weimar (ots) - Dabei rollte er ein Stück zurück und stieß gegen den hinter sich befindlichen Audi. Bei dem Zusammenstoß entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.